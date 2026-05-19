Billie Jean King, la legendaria ex tenista levantó el brazo derecho en señal de triunfo tras haber obtenido un título universitario a los 82 años, 65 después de tomar sus primeras clases.

Billie Jean King recibió el lunes su licenciatura en artes en historia de Cal State Los Ángeles, y cruzó el escenario en el Shrine Auditorium junto con unas 6 mil personas más de la Clase de 2026.

“Nunca es demasiado tarde, tengas la edad que tengas, sean cuales sean tus capacidades; ve a por ello si lo quieres” Billie Jean King, ex tenista

Billie Jean King, la mejor tenista de todos los tiempos

Con las iniciales y las letras G.0.AT, en referencia a “la mejor tenista de todos los tiempos en su elegante toga negra, Billie Jean King se mostró feliz por el logro de graduarse, uno muy grande en su vida.

King anunció hace dos años que trabajaría para completar su título en la escuela donde su estatua de bronce está afuera del edificio de educación física.

“Significa mucho más para mí de lo que pensaba. Me alegra muchísimo haberlo hecho. Mi esperanza es que otra persona vuelva a la escuela” Billie Jean King, ex tenista

Billie Jean King, y su su gran batalla por la igualdad

Billie Jean King recordó que ser estudiante atleta no significaba que tuviera una beca, pues no había apoyo financiero para las mujeres en 1961.

Esto, a diferencia de tenistas como Arthur Ashe y Stan Smith que sí eran becados por la UCLA y USC.

Entonces, King se comprometió a trabajar por la igualdad y la inclusión para todos, así que tras graduarse remató su discurso con un grito de “¡Sí se puede!”, que hizo estallar al público presente.

La ex tenista se inscribió inicialmente en el campus en 1961, el mismo año en que ganó el primero de sus 20 títulos de Wimbledon.

Después dejó la escuela para perseguir el objetivo de convertirse en el número 1 del mundo, ganó 39 títulos de Grand Slam y consiguió una victoria histórica sobre Bobby Riggs en la “Batalla de los Sexos” de 1973.