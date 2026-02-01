Álvaro Fidalgo tendría las horas contadas en el América, y mientras prepara sus maletas rumbo a su nueva aventura con el Betis, podemos anticipar que si todo avanza bien debutaría con su nuevo equipo a más tardar el 15 de febrero próximo.

Así es, Álvaro Fidalgo tendrá que colgar pronto la playera amarilla del América en el armario, y poner a la mano la del Betis, listo para debutar.

Álvaro Fidalgo podría dejar al América para jugar en LaLiga (Emmanuel Martinez / Emmanuel Martinez)

¿Cuándo juega el Betis, nuevo equipo de Álvaro Fidalgo?

El Betis juega este domingo en la Jornada 22 de LaLiga recibiendo al colero Valencia, así que, Álvaro Fidalgo se dará tiempo, entre guardar su ropa y despedirse de sus amigos, para sintonizar la TV poco después de la 9 de la mañana.

El “Maguito” ya se podrá imaginar con su nuevo equipo, y ansioso por subirse al avión que lo lleve a España para cerrar su acuerdo con el Betis de Sevilla.

Sin embargo, aunque su debut sería efectivamente en el mes de febrero, siendo cautelosos, habría que poner la fecha del 15 de febrero como la más viable.

Álvaro Fidalgo (@quintopartidoof)

¿Contra quién debutaría Álvaro Fidalgo en el Betis?

La Jornada 24 de LaLiga podría marcar el debut de Álvaro Fidalgo con el Betis, un partido al que el español ya llegaría aclimatado, para pisar la cancha del Mallorca.

Tampoco puede descartarse que esté listo para jugar en uno de los dos partidos que tendrá el Betis ante Atlético de Madrid, previo la visita al Mallorca

Estos son los siguientes partidos del Betis: