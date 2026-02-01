Álvaro Fidalgo continuaría su carrera en LaLiga con el Betis, equipo que pagaría más de 175 millones de pesos por el fichaje del español, cuyo contrato con el América está por terminar.

América no ha renovado al futbolista Álvaro Fidalgo, así que, lo más conveniente es negociarlo en este mercado para que no se vaya gratis del equipo.

Álvaro Fidalgo es la prioridad para el Betis

En busca de clasificar a las competencias europeas, el Betis intenta reforzarse bien, por lo que el equipo de Manuel Pellegrini ha puesto los ojos en Álvaro Fidalgo, en canterano del Real Madrid, que al fin volvería a España.

De acuerdo a lo publicador por el ElDesmarque, el Betis ha avanzado en las conversaciones para el fichaje de Álvaro Fidalgo, y es el principal favorito del jugador por adelante del resto de clubes interesados.

Álvaro Fidalgo firmaría contrato con termino hasta junio de 2030, es decir, cuatro años y medio, esto según informes de ESPN.

Álvaro Fidalgo (@quintopartidoof)

El Betis se adelanta a otros equipos por Fidalgo

La Real Sociedad de España y Lazio de Italia, también se han interesado por Álvaro Fidalgo, pero el jugador apunta a ser parte del Betis, actual sexto lugar en LaLiga.

Álvaro Fidalgo termina contrato con el América el próximo 30 de junio, pero el Betis pagará para hacerse con sus servicios de inmediato.

Álvaro Fidalgo nació en Oviedo en abril de 1997, pasó por las canteras del Sporting de Gijón y el Real Madrid.

Estuvo cedido en el Rayo Majadahonda, desde donde llegó al América en el mercado invernal de la 20/21.