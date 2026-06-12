Reconocida como “La Pelé mexicana”, Alicia Vargas destacó por su capacidad goleadora y por formar parte de la histórica selección mexicana que brilló en los Mundiales femeniles no oficiales de 1970 y 1971.

Su legado trascendió las canchas y la convirtió en una de las figuras más importantes en la historia del futbol femenil en México, recibiendo homenajes décadas después de su retiro.

¿Quién es Alicia Vargas Ángel?

Alicia Vargas Ángel fue una futbolista mexicana considerada una de las pioneras del futbol femenil en el país. Alcanzó fama internacional al integrar la selección mexicana que participó en los Campeonatos Mundiales Femeniles no oficiales de 1970 y 1971.

Gracias a su talento, visión de juego y capacidad para anotar goles, recibió el apodo de “La Pelé mexicana”, convirtiéndose en una de las deportistas más admiradas de su generación.

La selección femenina mexicana de fútbol, en 1971, en el Estadio Azteca. (Especial)

¿Cuántos años tiene Alicia Vargas Ángel?

Alicia Vargas Ángel nació el 15 de mayo de 1957 en la Ciudad de México; tiene 72 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alicia Vargas Ángel?

No existe información pública ampliamente difundida sobre el estado civil o las relaciones sentimentales de Alicia Vargas Ángel.

¿Qué signo zodiacal es Alicia Vargas Ángel?

Al haber nacido el 15 de mayo, Alicia Vargas Ángel pertenecía al signo Tauro.

¿Quiénes son los hijos de Alicia Vargas Ángel?

No hay información pública ampliamente documentada sobre hijos o descendientes de Alicia Vargas Ángel.

¿Qué estudió Alicia Vargas Ángel?

La información disponible sobre Alicia Vargas se centra principalmente en su trayectoria deportiva, por lo que no existen registros ampliamente difundidos sobre sus estudios o formación académica.

¿En qué ha trabajado Alicia Vargas Ángel?

Alicia Vargas Ángel desarrolló una destacada carrera como futbolista. Formó parte de la selección mexicana que disputó el Mundial Femenil de 1970 y fue una de las figuras del torneo de 1971 celebrado en México.

En esa competencia, el combinado nacional alcanzó el subcampeonato tras disputar la final ante Selección femenina de Dinamarca en el entonces Estadio Azteca.

Su desempeño la convirtió en una de las máximas referentes del futbol femenil mexicano en una época en la que las mujeres enfrentaban numerosas barreras para practicar este deporte.

El apodo de “La Pelé mexicana” surgió por sus habilidades técnicas, liderazgo dentro del campo y capacidad goleadora, características que recordaban al legendario futbolista brasileño Pelé.

Con el paso de los años, Alicia Vargas se convirtió en un símbolo de la lucha por el reconocimiento del futbol femenil y en una inspiración para las nuevas generaciones de jugadoras mexicanas.