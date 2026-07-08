La futbolista española Alexia Putellas puso fin a su histórica etapa de 14 años en el Barcelona para convertirse en el nuevo fichaje del London City Lionesses, equipo de la Barclays Women’s Super League.

La dos veces ganadora del Balón de Oro aseguró estar “encantada” de iniciar este nuevo capítulo en el fútbol inglés, destacando la competitividad de la liga.

La propietaria del club, Michele Kang, afirmó que la llegada de Putellas “no es un simple fichaje”, sino una declaración sobre el futuro del deporte femenino.

Alexia Putellas es nueva jugadora del London City. (captura)

Alexia Putellas escribirá una nueva historia en el futbol inglés

Luego de los rumores que colocaban a Alexia Putellas en varios equipos, incluyendo los de la Liga MX Femenil, finalmente la jugadora española fichó por el London City Lionesses, equipo en el que se dijo encantada de pertenecer.

“Estoy encantado de embarcarme en este nuevo capítulo con London City Lionesses”, fueron las primeras palabras de Alexia Putellas como parte de la Barclays Women’s Super League.

La futbolista española explicó que su llegada al futbol inglés se debió al tipo de competencia que ofrece el futbol femenil de ese país y aclaró que no fue una decisión fácil.

“Ha sido una decisión fácil porque quiero competir cada fin de semana y ganar. Sé que hay un proceso de transición en el club, pero quería jugar en una liga tan competitiva como la inglesa. Mi mentalidad es de ganarlo todo. Mucha gente me dijo que no tenía que demostrar nada, que disfrutase. Pero es mi manera de vivir este deporte”. Alexia Putellas, futbolista española.

Propietaria del London City Lionesses asegura que Alexia Putellas no es un fichaje

Michele Kang, propietaria del London City y del Kynisca, destacó la trascendencia del fichaje de Alexia Putellas y aclaró que no es una contratación cualquiera.

“Esto es más que un simple fichaje; es una declaración contundente sobre el futuro del deporte. Juntas, competiremos al más alto nivel, creando nuevas oportunidades comerciales y vías de desarrollo para la próxima generación de atletas femeninas”, finalizó sobre el fichaje de Alexia Putellas al futbol inglés.