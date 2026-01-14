La noche del lunes 12 de enero de 2026, fue asesinado el fisicoculturista Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’, en la ciudad de León, Guanajuato.

Información señala que Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ ya había sobrevivido a otro atentado, sin que se hayan revelado los motivos del ataque.

Pero, ¿quién es Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’? Esto sabemos acerca del fisicoculturista que fue víctima de una agresión armada en su contra.

¿Quién era Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’? El fisicoculturista asesinado

Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ era un reconocido fisicoculturista de la ciudad de León, Guanajuato.

Participó en diversos concursos de este deporte, en donde logró colocarse dentro de los primeros lugares.

¿Quién era Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’? El fisicoculturista asesinado (Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ / FB)

¿Qué edad tenía Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’?

De desconoce la edad exacta de Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’, pero reportes señalan que tenía aproximadamente 26 años de edad.

¿Quién era la esposa de Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’?

Según su información en redes sociales, Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ se encontraba soltero.

¿Qué signo zodiacal era Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’?

¿Quién era Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’? El fisicoculturista asesinado (Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ / FB)

Al no contar con la fecha de nacimiento exacta, no es posible determinar el signo zodiacal de Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’.

¿Cuántos hijos tenía Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’?

Con información de sus propias redes sociales, Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ no tenía hijos.

¿Qué estudió Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’?

Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ contaba con estudios de bachillerato por la institución SABES.

¿En qué trabajó Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’?

Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ se dedicaba a la venta de suplementos alimenticios y artículos para deportistas.

Reportes señalan que era propietario de un establecimiento ubicado en la colonia San Miguel, en León, Guanajuato.

¿Quién era Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’? El fisicoculturista asesinado (Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ / FB)

Matan en León al fisicoculturista Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’; ya había sobrevivido a otro atentado

La noche del 12 de enero, el fisicoculturista Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ fue asesinado a tiros en la ciudad de León, Guanajuato.

Reportes señalan que Juan Pablo Torres fue atacado mientras comía en un negocio ubicado en la colonia San Miguel Infonavit, luego de que hombres en motocicleta arribaran al lugar para cometer el crimen.

El fisicoculturista ya había sobrevivido a un atentando ocurrido en 2024, sin que se haya precisado los motivos de los ataques contra Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’.

En este sentido, las autoridades ya investigan lo sucedido, con la intención de dar con los responsables de ese ataque contra Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’.