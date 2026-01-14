Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ fue asesinado a tiros en León, Guanajuato; el fisicoculturista ya había sobrevivido a un atentando.

El lunes 12 de enero fue atacado Juan Pablo Torres mientras comía en un negocio ubicado en la colonia San Miguel Infonavit.

Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’, el fisicoculturista asesinado en León

Según información de las autoridades, Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ estaba comiendo en un local de León cerca de las 20:00 horas, cuando sujetos armados acudieron al lugar y le dispararon.

Los atacantes de Juan Pablo Torres huyeron a bordo de una motocicleta; el fisicoculturista habría recibido al menos 6 disparos.

Juan Pablo 'El Pipiz' (Facebook)

Según testigos, uno de los atacantes se acercó a Juan Pablo Torres para darle un disparo en la cabeza .

El deportista fue trasladado a un hospital donde permaneció en estado crítico; Juan Pablo Torres murió horas después de ingresar al lugar.

La Fiscalía General de Justicia de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’, con el fin de dar con los responsables de su asesinato.

Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ había sobrevivido a un atentado

El 26 de junio de 2024, Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ sufrió un atentando mientras se encontraba en el panteón privado Delta, de León.

Juan Pablo Torres se encontraba en el aniversario luctuoso de un hombre conocido como ‘El Pollo’, cuando lo atacaron.

El deportista y otras seis personas resultaron lesionadas por el tiroteo, pero las heridas no comprometieron la vida de Juan Pablo Torres.

Un año después del atentado, Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ fue asesinado.

Amigos y familiares de Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’ se despidieron de él en redes sociales y compartieron sus condolencias con fotos del fisicoculturista.

La Fiscalía de Guanajuato no ha revelado si hay detenidos implicados con la muerte de Juan Pablo Torres ‘El Pipiz’.