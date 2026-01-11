El creador de contenido Chakin Valadez fue asesinado en el fraccionamiento de San Borja en Ensenada, Baja California.

Las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, sin embargo publicación de Chakin Valadez habría sido un presentimiento.

El creador de contenido Chakin Valadez fue asesinado en Ensenada, BC

Isaac Efraín Valadez, creador de contenido conocido como Chakin Valadez, fue asesinado en Ensenada, Baja California.

Chakin Valadez, creador de contenido, es asesinado en Ensenada, BC (Chakin Valadez / Facebook )

Los primeros reportes indican que el asesinato ocurrió alrededor de las 6:40 horas del sábado 10 de enero en las inmediaciones del fraccionamiento San Borja, al sur de la ciudad.

La policía habría atendido un llamado por detonaciones de arma de fuego en la calle Emilio Abreu, en el estacionamiento de un Seven Eleven.

Chakin Valadez habría sido localizado sin vida al interior de una camioneta marca Isuzu , vehículo que aparentemente usaba tanto para labores de entrega y paquetería como para la producción de su contenido.

De acuerdo con el reporte preliminar de la policía, Chakin Valadez tenía impactos de bala en la cabeza.

Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y fue declarado muerto en el lugar, por lo que la zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes.

¿Chakin Valadez presintió su muerte? Publicación genera especulación

Hasta el momento La Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad no han emitido información oficial sobre el móvil del ataque ni sobre si hay personas detenidas .

El asesinato de Chakin Valadez permanece bajo investigación, por lo que se espera que en los próximos días se puedan conocer más detalles.

Chakin Valadez -originario de Baja California Sur- habría ganado popularidad en las redes sociales por la difusión de contenido relacionado con la gastronomía local, recorridos urbanos, además de sus experiencias de sus viajes como transportista por distintas carreteras del país.

Sin embargo, usuarios se sorprendieron y es que una de las publicaciones más recientes en Facebook de Chakin Valadez se habría convertido en un presentimiento.

Y es que tal parece que Chakin Valadez habría presentido que su muerte estaba cerca pues escribió:

“Este viaje parece ser el último, quizá. Pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año ... Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer” Chakin Valadez