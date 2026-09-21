Querétaro vs León continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX con un empate en el Estadio La Corregidora.

El partido Querétaro vs León fue uno de los juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026 y terminaron por dividir puntos.

Marcador del partido: Querétaro 1-1 León.

Querétaro vs León: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

En el partido Querétaro vs León de la Jornada 9 de la Liga MX, La Fiera ny los Gallos Blancos no se hicieron daño en el Estadio La Corregidora.

Así fueron los goles del partido Querétaro vs León:

Minuto 54: Gol de Daniel Arcila (Gol de León)

Minuto 60: Gol de Iker Benito (Gol de Querétaro)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y León en la Liga MX?

Querétaro y León jugarán la Jornada 10 del Apertura 2026 con el objetivo de seguir sumando puntos en la competencia del futbol mexicano.

En la Liga MX, Querétaro enfrentará a Chivas el sábado 26 de septiembre, mientras que León jugará contra FC Juárez el domingo 27 de septiembre.