León vs Chivas chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
León vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
León 2-3 Chivas es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: León 2-3 Chivas.
León vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Chivas, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
León
- Portero: Óscar Damián García Herrera
- Defensas: Iván Jared Moreno, J. Romaña, Sebastián Vegas y C. Mora
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Juan Pablo Domínguez, José Rodríguez, Daniel Arcila y Ismael Díaz
- Delantero: Díber Cambindo
Chivas
- Portero: Raúl “Tala” Rangel
- Defensas: José Castillo, Diego Campillo y Gilberto Sepúlveda
- Mediocampistas: Roberto Alvarado, Fernando “Oso” González, Bryan González y Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval
- Delantero centro: Hugo Camberos
León vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
León vs Chivas se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 8 de noviembre a las 20:10 horas por Fox One.
- Partido: León vs Chivas
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One