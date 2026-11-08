León vs Chivas chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

León 2-3 Chivas es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: León 2-3 Chivas.

León vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Chivas, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

León

Portero: Óscar Damián García Herrera

Defensas: Iván Jared Moreno, J. Romaña, Sebastián Vegas y C. Mora

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Juan Pablo Domínguez, José Rodríguez, Daniel Arcila y Ismael Díaz

Delantero: Díber Cambindo

Chivas

Portero: Raúl “Tala” Rangel

Defensas: José Castillo, Diego Campillo y Gilberto Sepúlveda

Mediocampistas: Roberto Alvarado, Fernando “Oso” González, Bryan González y Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval

Delantero centro: Hugo Camberos

León vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

León vs Chivas se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 8 de noviembre a las 20:10 horas por Fox One.