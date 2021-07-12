Prichard Colón debutó profesionalmente en el boxeo en el 2013 y luego de dos años y 16 peleas, el boricua se acercaba a su recta final, con una terrible lesión.

El 17 de octubre del 2015, Prichard Colón subió por última vez al cuadrilátero para llegar a nueve asaltos, su primera derrota y un camino con mucha desgracia.

Prichard (Tomada de Video)

Tras recibir diversos golpes en la nuca por parte de su adversario Terrell Williams , Prichard Colón no salió al round 10, ya que su esquina aseguró que no se encontraba bien.

Finalmente el ex pugilista tuvo que ser trasladado al hospital, ya que había presentado mareos y vomito.

Los doctores pudieron detectar que se trataba de una hemorragia cerebral que lo llevó a permanecer 221 días en coma.

Tras salir de coma, Prichard Colón permaneció en estado vegetativo ; sin embargo, para su fortuna, conforme pasa el tiempo ha logrado tener una mejora.

Prichard (Prichard Colón / Instagram)

¿Las peleas anteriores pudieron afectar?

Durante el 2015, Prichard Colón ya había peleado en cinco ocasiones, por lo que todos se preguntaron si esto pudo ser un factor para el derrame.

Sin embargo, el hecho de que Prichard Colón haya subido en un año seis veces al ring, se descarta que haya tenido algo que ver.

Aunque se afirma que pudo existir un desgaste en el pugilista boricua, pues habían sido muy seguidas sus peleas.

Prichard Colón sabía que los riesgos en el boxeo siempre estarían, pero nada lo detendría pues desde muy pequeño surgió ese sueño.

Prichard Colón (Prichard Colón / Instagram)

Representar a Puerto Rico , ser campeón en el boxeo y ¿por qué no? ser recordado por ser el mejor sobre el cuadrilátero.

Pero ese sueño terminó siendo una pesadilla que luego de más de cinco años persigue a Prichard Colón.