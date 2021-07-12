Todos recordamos al ex boxeador boricua Prichard Colón, quién recibió un mal golpe por parte de Terrell Williams.

Motivo por el cuál, hoy en día sigue sufriendo las consecuencias de ello, y luego de casi seis años del suceso, Prichard Colón regresa al quirófano para recibir un implante craneal .

Mediante redes sociales, su madre Nieves Colón informó que sería este lunes 12 de julio, que intervendrían a Prichard Colón del lado derecho de la cabeza.

“Buenos días: #PRAY4PRICHARD ya lista para un día más…!!! Este de hoy lleno de mucha fe y esperanza confiando esta operación se para una recuperación grande Prichard Colón Meléndez te amo hijo y por ti la vida siempre te la entregaré. Les digo tengo muchos nervios, un poco asustada, pero sigo con fe. Dios sigue en el asunto y dirigir a la mano de los doctores para ese (implante craneal). Gracias por sus oraciones, Dios les bendiga mucho, bendiciones”. Nieves Colón

Prichard (Prichard Colón / Instagram)

¿Qué le pasó a Prichard Colón?

Uno de los casos más sonados en la historia del boxeo es la del ex boxeador Prichard Colón.

Un joven que tenía un futuro prometedor y buscaría llegar a lo más alto del box.

Sin embargo, la desgracia llegó el 17 de octubre del 2015 cuando subió al cuadrilátero del EagleBank Arena.

Enfrentándose a Terrell Williams , este propició una gran cantidad de golpes en la nuca , dejando a Prichard Colón con un severo daño.

Fue en el asalto 10 cuando tuvieron que asistir a Prichard Colón, pero ya era muy tarde, aunque fue operado, los golpes y el daño era irreversible.