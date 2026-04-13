Durante una protesta en Medellín de Bravo, Veracruz, el director de gobernación del ayuntamiento, Santos Álvarez de Dios, amenazó de muerte a un excandidato de Movimiento Ciudadano (MC).

Memo Herrada Jiménez estaba en la protesta exigiendo la presencia del alcalde de Medellín de Bravo, cuando grabó la amenaza de muerte que recibió por Santos Álvarez de Dios.

Santos Álvarez de Dios amenaza de muerte a excandidato de MC; todo quedó grabado

Memo Herrada Jiménez, excandidato a presidente municipal de Medellín de Bravo, se encontraba en protesta por intromisión en elecciones locales, cuando recibió amenaza de muerte por Santos Álvarez de Dios.

Hoy 12 de abril de 2026 se llevan a cabo elecciones locales en Medellín de Bravo para elegir a las autoridades municipales de la localidad, pero dos días habría sucedido proselitismo, según acusa Jiménez.

Ante ello, Jiménez y ciudadanos enfrentaron a las autoridades que estaban haciendo proselitismo y exigieron la presencia del alcalde Samuel Acosta Martínez para resolver el problema.

Sin embargo, un video de Memo Herrada Jiménez exhibió que ante la manifestación y cuestionamientos, Santos Álvarez de Dios decidió amenazarlo de muerte.

Pese a que Jiménez le pidió repetirle la amenaza de muerte, Santos Álvarez de Dios ya no lo hizo y aseguró que era el excandidato de MC quién lo amenazaba.

Sin embargo, Memo Herrada Jiménez estaba en transmisión en vivo y todo quedó grabado.

Santos Álvarez de Dios se va de carnaval tras amenaza de muerte a excandidato de MC

Pese a que la amenaza de muerte que Santos Álvarez de Dios hizo al excandidato de MC quedó grabado en video, el trabajador municipal decidió irse de carnaval a Alvarado, Veracruz.

El 11 de abril de 2026, un día después de los hechos, Santos Álvarez de Dios se compartió en el carnaval agradeciendo la invitación al presidente municipal de Alvarado.

Santos Álvarez de Dios en carnaval de Alvarado, Veracruz. (Facebook/santos.alvarez.3348390)

Asimismo, colocó un comentario diciendo “mientras los perros ladran, seguimos cabalgando”.

Santos Álvarez de Dios comenta tras amenazar de muerte a excandidato de MC. (Especial)

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ni estatal se ha pronunciado sobre la amenaza de muerte de Santos Álvarez de Dios sobre Memo Herrada Jiménez.