La Jornada 9 de la Liga MX tendrá el partido Pumas vs Toluca quienes se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario el martes 3 de marzo de 2026. El pronóstico es victoria 1-0 a favor de los universitarios; conoce las posibles alineaciones.

Pumas vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX

El pronóstico del partido Pumas vs Toluca es victoria 1-0 a favor de los locales en la Jornada 9 de la Liga MX.

Pumas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX, Pumas vs Toluca.

Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo
  • Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Pedro Vite
  • Delanteros: Juninho y Robert Morales

Toluca

  • Portero: Luis García
  • Defensas: Jesús Gallardo, Federico Pereira, Everardo López, Diego Barbosa y Santiago Simón
  • Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Pavel Pérez y Jesús Angulo
  • Delanteros: Paulinho
Pumas vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX.
Pumas vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

Pumas vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Pumas vs Toluca se enfrentarán en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el martes 3 de marzo a las 21 horas por TUDN y ViX.

  • Partido: Pumas vs Toluca
  • Fase: Jornada 9 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Martes 3 de marzo de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: TUDN y ViX