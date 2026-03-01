Pumas vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX.

La Jornada 9 de la Liga MX tendrá el partido Pumas vs Toluca quienes se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario el martes 3 de marzo de 2026. El pronóstico es victoria 1-0 a favor de los universitarios; conoce las posibles alineaciones.
Pumas vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX
El pronóstico del partido Pumas vs Toluca es victoria 1-0 a favor de los locales en la Jornada 9 de la Liga MX.
Pumas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX, Pumas vs Toluca.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Pedro Vite
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Toluca
- Portero: Luis García
- Defensas: Jesús Gallardo, Federico Pereira, Everardo López, Diego Barbosa y Santiago Simón
- Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Pavel Pérez y Jesús Angulo
- Delanteros: Paulinho
Pumas vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Pumas vs Toluca se enfrentarán en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el martes 3 de marzo a las 21 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Pumas vs Toluca
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Martes 3 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: TUDN y ViX