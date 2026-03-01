La Jornada 9 de la Liga MX tendrá el partido Pumas vs Toluca quienes se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario el martes 3 de marzo de 2026. El pronóstico es victoria 1-0 a favor de los universitarios; conoce las posibles alineaciones.

Pumas vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX

Pumas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Pedro Vite

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Jesús Gallardo, Federico Pereira, Everardo López, Diego Barbosa y Santiago Simón

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Pavel Pérez y Jesús Angulo

Delanteros: Paulinho

Pumas vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

Pumas vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Pumas vs Toluca se enfrentarán en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el martes 3 de marzo a las 21 horas por TUDN y ViX.