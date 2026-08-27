Pumas anunció a través de un video el regreso de Chino Huerta a la Liga MX, para jugar en una segunda etapa con el equipo universitario.

Tras una rápida negociación, Pumas logró el fichaje de Chino Huerta, quien en su primera etapa con Pumas elevó su nivel al grado de llegar a la Selección Mexicana.

Con la siguiente publicación, Pumas le dio la bienvenida a Chino Huerta.

“EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre” Pumas

Chino Huerta fue vendido por Pumas al Anderlecht de Bélgica, equipo en el que tuvo un buen inicio, pero después las lesiones le impidieron mantenerse.

Sin embargo, a Chino Huerta le alcanzó para ser parte de México en el Mundial 2026, aunque ahora regresa en busca de recuperar su forma en Pumas.

Chino Huerta, en su paso por Pumas. (Adrian Macias / Mexsport)

¿Cuándo llegó Chino Huerta para incorporarse a Pumas?

Chino Huerta arribe a la Ciudad de México este miércoles 26 de agosto de 2026 para someterse a las pruebas médicas y firmar su nuevo contrato con Pumas por los siguientes tres años.

Tras año y medio en Europa, Chino Huerta perdió regularidad con el Anderlecht, quedándose sin minutos en el arranque de la temporada en Bélgica.

En ese sentido, Pumas priorizó su contratación tras la baja por lesión de Sebastián Córdova, y ante la petición de un refuerzo de nivel por parte del entrenador Esteban Solari.

Esteban Solari, DT de Pumas, ha sido respaldado por Antonio Sancho con el fichaje de Chino Huerta (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Así fue la primera etapa de Chino Huerta con Pumas

Chino Huerta, quien se autodefinió como “Re hecho en CU” debido a que en Pumas recuperó su mejor nivel, tuvo una buena etapa como felino del 2022 al 2024, procedente de Chivas.

Chino Huerta jugó 87 partidos oficiales en su primera etapa con Pumas, siendo un referente ofensivo del equipo.

Emigró de Pumas en enero de 2025 con destino en el Anderlecht de Bélgica.

Los números de Chino Huerta en Pumas: