El PSG goleó a Brest en el partido de ida de los Playoffs de la Champions League 2025; te decimos el día, hora y canal para ver la vuelta.

El Brest necesita una hazaña para eliminar a PSG y calificar a los octavos de final de la Champions League 2025, con la mira en el campeonato.

PSG vs Brest: Día para ver el partido de vuelta en Playoffs de Champions League 2025

PSG vs Brest es uno de los cuatro partidos programados este miércoles 19 de febrero, con los que cierra la ronda de Playoffs de la Champions League 2025.

El PSG camina sin problemas rumbo al título de la liga francesa, así que necesita calificar a los octavos de final de la Champions League 2025 para buscar ese otro objetivo.

PSG vs Brest: Hora para ver el partido de vuelta en Playoffs de Champions League 2025

El partido PSG vs Brest se jugará este miércoles 19 de febrero a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México en la cancha del equipo parisino.

A la par del PSG vs Brest, también se definirán las series Real Madrid vs Manchester City y PSV vs Juventus.

PSG vs Brest: Canal para ver el partido de vuelta en Playoffs de Champions League 2025

Los partidos de vuelta de los Playoffs de la Champions League 2025 serán transmitidos a través de la plataforma Caliente TV, entre ellos la visita de Brest a PSG, este miércoles 19 de febrero.

Partido: PSG vs Brest

Fecha: Miércoles 19 de febrero

Horario: 14:00

Sede: Parque de los Príncipes

Transmisión: Caliente TV

¿Qué necesitan PSG y Brest para calificar a los octavos de final de la Champions League 2025?

El PSG llega con la ventaja de 3-0 conseguida sobre el Brest en el partido de ida de los Playoffs de la Champions League 2025, así que aún perdiendo calificaría a los octavos de final del torneo.

Una derrota hasta por dos goles le daría el pase a los octavos de final de la Champions League 2025 al PSG.

El Brest tiene una tarea más complicada para avanzar a los octavos de final de la Champions League 2025, ya que necesita ganar al menos por tres goles para forzar los tiempos extras vs PSG.