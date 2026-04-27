La ida de las semifinales de la Champions League 2026 enfrentan al Atlético de Madrid vs Arsenal, el miércoles 29 de abril a las 13 horas. Transmiten HBO Max y TNT Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Arsenal
- Fecha: Miércoles 29 de abril
- Fase: Partido de ida semifinal
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
Atlético de Madrid vs Arsenal: Día para ver las semifinales en la Champions League
Las semifinales de la Champions League 2026 miden a Atlético de Madrid vs Arsenal, el miércoles 29 de abril.
Atlético de Madrid vs Arsenal: Hora para ver las semifinales en la Champions League
Atlético de Madrid vs Arsenal se jugará a partir de las 13 horas en el Estadio Metropolitano.
Atlético de Madrid vs Arsenal: Canal para ver las semifinales en la Champions League
HBO Max y TNT Sports transmiten la ida de las semifinales de la Champions League 2026, Atlético de Madrid vs Arsenal.
- Partido: Atlético de Madrid vs Arsenal
- Fecha: Miércoles 29 de abril
- Fase: Partido de ida semifinal
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
¿Cómo clasificaron Atlético de Madrid y Arsenal a semifinales de la Champions League?
Atlético de Madrid venció al FC Barcelona con global de 3-2, para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026.
Arsenal, por su parte, ganó 1-0 en el global al Sporting de Lisboa, para situarse en la antesala de la final del torneo de la UEFA.