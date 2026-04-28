Atlético de Madrid vs Arsenal continúan las semifinales de la Champions League. Pronóstico: empate 2-2 en el Metropolitano.
Atlético de Madrid vs Arsenal: Pronóstico de las semifinales de la Champions League
El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs Arsenal es empate a dos goles que pondría en buen lugar para avanzar al equipo inglés.
- Pronóstico: Atlético de Madrid 2-2 Arsenal
Atlético de Madrid vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Arsenal que se jugará el 29 de abril en el Metropolitano.
Atlético de Madrid
- Portero: Oblak
- Defensas: Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri
- Mediocampistas: Koke, Álex Baena, Simeone, Griezmann y Lookman
- Delantero: Julián Álvarez
Arsenal
- Portero: Raya
- Defensas: White, Gabriel, Saliba r Hincapié
- Mediocampistas: Rice, Ødegaard y Zubimendi
- Delanteros: Saka, Gyökeres y Martinelli
Atlético de Madrid vs Arsenal: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League
La ida de las semifinales de la Champions League 2026 enfrentan al Atlético de Madrid vs Arsenal, el miércoles 29 de abril a las 13 horas. Transmiten HBO Max y TNT Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Arsenal
- Fecha: Miércoles 29 de abril
- Fase: Partido de ida semifinal
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
¿Cómo clasificaron Atlético de Madrid y Arsenal a semifinales de la Champions League?
Atlético de Madrid venció al FC Barcelona con global de 3-2, para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026.
Arsenal, por su parte, ganó 1-0 en el global al Sporting de Lisboa, para situarse en la antesala de la final del torneo de la UEFA.