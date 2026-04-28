Atlético de Madrid vs Arsenal continúan las semifinales de la Champions League. Pronóstico: empate 2-2 en el Metropolitano.

Atlético de Madrid vs Arsenal: Pronóstico de las semifinales de la Champions League

El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs Arsenal es empate a dos goles que pondría en buen lugar para avanzar al equipo inglés.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-2 Arsenal

Atlético de Madrid vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Arsenal que se jugará el 29 de abril en el Metropolitano.

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri

Mediocampistas: Koke, Álex Baena, Simeone, Griezmann y Lookman

Delantero: Julián Álvarez

Arsenal

Portero: Raya

Defensas: White, Gabriel, Saliba r Hincapié

Mediocampistas: Rice, Ødegaard y Zubimendi

Delanteros: Saka, Gyökeres y Martinelli

Atlético de Madrid vs Arsenal: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

La ida de las semifinales de la Champions League 2026 enfrentan al Atlético de Madrid vs Arsenal, el miércoles 29 de abril a las 13 horas. Transmiten HBO Max y TNT Sports.

Partido: Atlético de Madrid vs Arsenal

Fecha: Miércoles 29 de abril

Fase: Partido de ida semifinal

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

¿Cómo clasificaron Atlético de Madrid y Arsenal a semifinales de la Champions League?

Atlético de Madrid venció al FC Barcelona con global de 3-2, para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026.

Arsenal, por su parte, ganó 1-0 en el global al Sporting de Lisboa, para situarse en la antesala de la final del torneo de la UEFA.