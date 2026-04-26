Los semifinales de la Champions League enfrentan al PSG vs Bayern Múnich, el martes 28 de abril.

Partido: PSG vs Bayern Múnich

Fecha: Martes 28 de abril de 2026

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

PSG vs Bayern Múnich: ¿Cuándo ver las semifinales de la Champions League?

PSG vs Bayern Múnich juegan el martes 28 de abril de 2026, a las 13 horas. El partido de ida de las semifinales se jugará en la cancha del campeón francés.

PSG vs Bayern Múnich: Canal para ver las semifinales de la Champions League

HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido PSG vs Bayern Múnich, el martes 28 de abril a las 13 horas.

Partido: PSG vs Bayern Múnich

Fecha: Martes 28 de abril de 2026

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

PSG vs Bayern Múnich: ¿Cuándo y dónde ver las semifinales de la Champions League? (Miguel Oses / AP)

¿Cómo llegaron PSG y Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League?

PSG goleó con marcador global de 4-0 a Liverpool, para seguir en la competencia de la Champions League 2026.

Bayern Múnich, por su parte, dejó en el camino al Real Madrid con marcador global de 6-4, convirtiéndose en uno de los grandes favoritos para ganar el título de la Champions League 2026.

PSG es el actual monarca de la Champions League, etiqueta que defenderá con todo ante el equipo alemán,