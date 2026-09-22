La Comisión de la Fórmula 1 informó que a partir de 2027 se implementará un profundo cambio a la competición, debido a que confirmó que la carreras tendrán menos vueltas.

Así lo anunció el organismo el lunes 21 de septiembre por medio de un comunicado, en el que corroboró los rumores que apuntaban que se reducirán las distancias de los grandes premios.

Cabe destacar que previo a la confirmación, las propias escuderías habían propuesto que se redujeran las vueltas de las carreras con el fin de mejorar el sistema de competición.

Fórmula 1 (Geert Vanden Wijngaert / AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Grandes Premios de la Fórmula 1 tendrán menos vuletas desde la temporada 2027

A partir de la temporada 2027, la distancia total de todos los Grandes Premios de la Fórmula 1 se recortará, debido a que se anunció que se reducirán las vueltas de las carreras.

En su comunicado, la Comisión de la F1 detalló que la reducción implica que se recortarán entre 305 meteos a 290 kilómetros, medida de la que será excluida el histórico circuito de Mónaco.

Sobre la modificación, se detalló que responde a la implementación de nuevas unidades de potencia y al incremento en el flujo de combustible, factores que exigían adaptar el formato de eventos en pista.

Fórmula 1 (Antonio Calanni / AP Photo/Antonio Calanni)

Con la reducción de la distancia, los organizadores buscan evitar que los equipos diseñen monoplazas con depósitos de combustible más grandes y pesados, protegiendo así el dinamismo de los autos.

De la misma forma, el organismo aclaró que la duración de las carreras mantendrá el límite máximo de 2 horas de competencia efectiva sobre el trazado, garantizando el ritmo habitual de las transmisiones.

Adicionalmente, las autoridades decidieron eliminar la restricción de 3 horas globales que aplicaba cuando se presentaban interrupciones por bandera roja, otorgando mayor flexibilidad a los eventos.

Escuderías impulsaron reducción de vueltas

La reducción de las vueltas de los Grandes Premios de la Fórmula 1, se concretó gracias al impulso previo de las propias escuderías que pretenden optimizar el rendimiento mecánico de los monoplazas.

Por ello, como parte de los acuerdos anunciados por la comisión, se aprobó eliminar la congelación en las cajas de cambios, permitiendo nuevamente el desarrollo libre de este componente clave.

Los cambios pretenden brindar un marco regulatorio más ágil y flexible para los constructores al garantizar que la categoría mantenga la competitividad en la transición a la nueva era del automovilismo.