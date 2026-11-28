El Real Madrid sufrió una dolorosa derrota 1-2 ante el Alavés, perdiendo fuerza en la pelea por el título de LaLiga tras 14 jornadas.
Marcador final: Real Madrid 1-2 Alavés
Con la derrota, el Real Madrid se estancó en 33 puntos, y el líder FC Barcelona podría tomar seis unidades de ventaja si gana su partido de la Jornada 14.
Real Madrid vs Alavés: así se definió el partido de la Jornada 14 de LaLiga
Real Madrid vs Alavés se midieron en un partido que lucía sencillo para el equipo local, pero el resultado terminó con sorpresa en el Santiago Bernabéu.
Una expulsión de Jude Bellingham acentúo la mala noche del Real Madrid que no pudo remontar una desventaja de dos goles tomada por el Alavéz.
Así fueron los goles del partido Real Madrid vs Alavés:
- Minuto 22: Gol de Toni Martínez (Real Madrid 0-1 Alavés)
- Minuto 61: Gol de Ángel Pérez (Real Madrid 0-2 Alavés)
- Minuto 69: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid 1-2 Alavés)
¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Alavéz en LaLiga?
Real Madrid y Alavés volverán a la actividad en la Jornada 15 de LaLiga, que inicia el viernes 4 de diciembre.
Real Madrid visita al Athletic el domingo 6 de diciembre, mientras que Alavés recibe al Espanyol el viernes 4 de diciembre.