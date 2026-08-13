Philadelphia vs Santos se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-0 que les serviría de poco en busca del pase a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.

Philadelphia vs Santos: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Philadelphia vs Santos es 3-0 dejando al equipo mexicano eliminado en la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Philadelphia 3-0 Santos.

Philadelphia vs Santos: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Philadelphia vs Santos pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Philadelphia

Portero: Andre Blake

Defensas: Nathan Harriel, Jakob Glesnes, Olwethu Makhanya y Kai Wagner

Mediocampistas: Danley Jean Jacques, Jack McGlynn, Quinn Sullivan y Dániel Gazdag

Delanteros: Mikael Uhre y Tai Baribo

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez y Emmanuel Echeverría

Mediocampistas: Aldo López, Carlos Gruezo, Diego González, Fran Villalba y Eduardo Aguirre

Delantero: Lucas Di Yorio

Philadelphia vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Philadelphia vs Santos se miden el jueves 13 de agosto a las 17 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.