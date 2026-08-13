Philadelphia vs Santos se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-0 que les serviría de poco en busca del pase a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.

Philadelphia vs Santos: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Philadelphia vs Santos es 3-0 dejando al equipo mexicano eliminado en la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Philadelphia 3-0 Santos.

Philadelphia vs Santos: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Philadelphia vs Santos pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Philadelphia

  • Portero: Andre Blake
  • Defensas: Nathan Harriel, Jakob Glesnes, Olwethu Makhanya y Kai Wagner
  • Mediocampistas: Danley Jean Jacques, Jack McGlynn, Quinn Sullivan y Dániel Gazdag
  • Delanteros: Mikael Uhre y Tai Baribo

Santos

  • Portero: Carlos Acevedo
  • Defensas: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez y Emmanuel Echeverría
  • Mediocampistas: Aldo López, Carlos Gruezo, Diego González, Fran Villalba y Eduardo Aguirre
  • Delantero: Lucas Di Yorio

Philadelphia vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Philadelphia vs Santos se miden el jueves 13 de agosto a las 17 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.

  • Partido: Philadelphia vs Santos
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Subaru Park
  • Transmisión: Apple TV