Philadelphia vs Santos se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-0 que les serviría de poco en busca del pase a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.
Philadelphia vs Santos: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Philadelphia vs Santos es 3-0 dejando al equipo mexicano eliminado en la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Philadelphia 3-0 Santos.
Philadelphia vs Santos: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Philadelphia vs Santos pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Deportes
Philadelphia vs Santos: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Cruz Azul vs Chicago Fire: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
New York City FC vs Necaxa: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Philadelphia
- Portero: Andre Blake
- Defensas: Nathan Harriel, Jakob Glesnes, Olwethu Makhanya y Kai Wagner
- Mediocampistas: Danley Jean Jacques, Jack McGlynn, Quinn Sullivan y Dániel Gazdag
- Delanteros: Mikael Uhre y Tai Baribo
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez y Emmanuel Echeverría
- Mediocampistas: Aldo López, Carlos Gruezo, Diego González, Fran Villalba y Eduardo Aguirre
- Delantero: Lucas Di Yorio
Philadelphia vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Philadelphia vs Santos se miden el jueves 13 de agosto a las 17 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.
- Partido: Philadelphia vs Santos
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Subaru Park
- Transmisión: Apple TV