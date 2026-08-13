New York City FC vs Necaxa se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 que les serviría de poco en busca del pase a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.

New York City FC vs Necaxa: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido New York City FC vs Necaxa es 2-0 dejando al equipo mexicano eliminado en la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: New York City FC 2-0 Necaxa.

New York City FC vs Necaxa: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

New York City FC vs Necaxa pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

New York City FC

Portero: Matt Freese

Defensas: Mitja Ilenič, Thiago Martins, Birk Risa y Christian McFarlane

Mediocampistas: James Sands, Hannes Wolf, Keaton Parks y Santiago Rodríguez

Delanteros: Jovan Mijatović y Malachi Jones

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Fernando Arce, Pedro Hargain y Pavel Pérez

Delanteros: José Paradela, Diber Cambindo y Tomás Badaloni

New York City FC vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

New York City FC vs Necaxa se miden el jueves 13 de agosto a las 17:30 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.