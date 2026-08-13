New York City FC vs Necaxa se miden en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 que les serviría de poco en busca del pase a la siguiente ronda. Conoce las posibles alineaciones.
New York City FC vs Necaxa: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido New York City FC vs Necaxa es 2-0 dejando al equipo mexicano eliminado en la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: New York City FC 2-0 Necaxa.
New York City FC vs Necaxa: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
New York City FC vs Necaxa pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
New York City FC
- Portero: Matt Freese
- Defensas: Mitja Ilenič, Thiago Martins, Birk Risa y Christian McFarlane
- Mediocampistas: James Sands, Hannes Wolf, Keaton Parks y Santiago Rodríguez
- Delanteros: Jovan Mijatović y Malachi Jones
Necaxa
- Portero: Ezequiel Unsain
- Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Fernando Arce, Pedro Hargain y Pavel Pérez
- Delanteros: José Paradela, Diber Cambindo y Tomás Badaloni
New York City FC vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
New York City FC vs Necaxa se miden el jueves 13 de agosto a las 17:30 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.
- Partido: New York City FC vs Necaxa
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Sports Illustrated Stadium
- Transmisión: Apple TV