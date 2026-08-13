Portland Timbers vs Tijuana se miden el jueves 13 de agosto a las 20:40 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.
- Partido: Portland Timbers vs Tijuana
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 20:40 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Providence Park
- Transmisión: Apple TV
Portland Timbers vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El jueves 13 de agosto de 2026 se miden Portland Timbers vs Tijuana, en punto de las 20:40 horas.
Portland Timbers vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido Portland Timbers vs Tijuana se podrá ver en la plataforma de Apple TV.
Deportes
Cruz Azul vs Chicago Fire: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
América vs Austin FC: Hora y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
New York City FC vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
Deportes
Philadelphia vs Santos: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
- Partido: Portland Timbers vs Tijuana
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 20:40 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Providence Park
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Portland Timbers y Tijuana en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
Portland Timbers y Tijuana disputaron sus respectivos partidos en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Portland Timbers perdió 3-1 con América, mientras que Tijuana también cayó por marcador de 1-0 ante San Diego FC.
Se espera un gran duelo en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, con los Guerreros enfrentando un reto complicado.