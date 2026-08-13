Portland Timbers vs Tijuana se miden el jueves 13 de agosto a las 20:40 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.

Partido: Portland Timbers vs Tijuana

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 13 de agosto 2026

Horario: 20:40 horas, tiempo del centro de México

Sede: Providence Park

Transmisión: Apple TV

Portland Timbers vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El jueves 13 de agosto de 2026 se miden Portland Timbers vs Tijuana, en punto de las 20:40 horas.

Portland Timbers vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido Portland Timbers vs Tijuana se podrá ver en la plataforma de Apple TV.

Partido: Portland Timbers vs Tijuana

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 13 de agosto 2026

Horario: 20:40 horas, tiempo del centro de México

Sede: Providence Park

Transmisión: Apple TV

¿Cómo quedaron Portland Timbers y Tijuana en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

Portland Timbers y Tijuana disputaron sus respectivos partidos en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Portland Timbers perdió 3-1 con América, mientras que Tijuana también cayó por marcador de 1-0 ante San Diego FC.

Se espera un gran duelo en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, con los Guerreros enfrentando un reto complicado.