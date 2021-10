Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se vieron enmarcados por una serie de polémicas en donde atletas mexicanos, reportaron irregularidades en los procesos de selección para asistir a dicha justa. La ciclista mexicana, Yareli Salazar fue uno de los casos más polémicos.

Yareli perdió la plaza que tenía y que consiguió en su especialidad, ómnium, donde por sus resultados era posible escalar un lugar en el podio.

No obstante, la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) cambió los criterios de calificación y la hizo competir en la prueba de ruta, la cual realizó sumida en un caos que le impidió terminar el circuito en el que culminó en el lugar 55.

En su lugar, la Federación Mexicana de Ciclismo inscribió a Victoria Velasc o pero tampoco pudo competir porque no cumplía con los criterios de calificación que exigía el Comité Olímpico Mexicano, por lo que el país perdió esa plaza.

Yareli Salazar no pudo competir en la prueba de su especialidad (ADRIAN MACIAS / MEXSPORT)

Yareli Salazar iniciará un proceso legal

En septiembre, la Unión Ciclista Internacional (UCI), el máximo órgano rector de este deporte, suspendió a la Federación Mexicana por infracciones graves relacionadas con sus reglas y la condicionó a elegir una nueva dirigencia.

Por ello, Yareli iniciará un proceso legal con el fin de hacer visibles los daños que han dejado por años, las irregularidades de la Federación.

“Somos muchas y muchos los que nos vimos afectados por esto, ya lleva muchos años está Federación, creo que 12 años, entonces imagínense todo el daño que han ocasionado”, declaró en conferencia virtual.

Aunque sabe que no cambiará su situación, espera que no se vuelva a repetir en un fututo: “Sé que no se va a poder revertir lo que ya pasó , pero sí es para que haya un cambio en un futuro tanto para mí como para las nuevas generaciones y los demás ciclistas mexicanos.

Paola Espinosa denunció irregularidades para asistir a Tokio (JAVIER RAMIREZ / Mexsport)

Otros atletas que también reportaron irregularidades

El clavadista mexicano, Iván García, se unió a la lista de atletas que alzaron la voz en contra del proceso selectivo para Tokio 2021, luego de que él junto con su compañero Randal Willars , no fueran tomados en cuenta para la competencia de plataforma de 10 metros.

La clavadista y medallista mexican, Paola Espinosa quedó fuera de la selección a pesar de haber conseguido, junto con Melany Hernández habían conseguido la plaza para México en saltos sincronizados desde el trampolín de 3 metros.

En este caso, además de haber señalado irregularidades en el Control Técnico, la atleta atribuyó su ausencia a una decisión tomada por Ana Gabriela Guevara.