Manchester United y Newcastle se miden en la Jornada 18 de Premier League. Consulta el día, hora y canal para ver el partido del Boxing Day.

Partido: Manchester United y Newcastle

Fase: Jornada 18 de Premier League

Fecha:Viernes 26 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Old Trafford

Transmisión: FOX One (por confirmar)

Manchester United y Newcastle: Día para ver el partido del Boxing Day de Premier League

El viernes 26 de diciembre arranca la Jornada 18 de la Premier League con el partido del Boxing Day: Manchester United y Newcastle.

Manchester United y Newcastle: Hora para ver el partido del Boxing Day de Premier League

El partido Manchester United y Newcastle inicia a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 18 de la Premier League.

Manchester United y Newcastle: Canal para ver el partido del Boxing Day de Premier League

La plataforma FOX One transmitirá el partido Manchester United y Newcastle, como parte del Boxing Day de Premier League.

¿Cómo llega el Manchester United a la Jornada 18 de la Premier League?

El Manchester United recibe a Newcastle en la Jornada 18 de Premier League después de enfrentar al Aston Villa en calidad de visitante.

El Manchester United se mantiene en la zona media de la tabla de posiciones de la Premier League, y es favorito para derrotar al Newcastle en el Boxing Day.

¿Cómo llega Newcastle al partido del Boxing Day de la Premier League vs Manchester United?

Previo a su partido de la Jornada 18 de la Premier League en el Boxing Day, Newcastle empató en su cancha, 2-2 con Chelsea.

Con el punto sumado en casa, el Newcastle tiene 23 unidades en la posición 11 de la Premier League.

Newcastle se alista para una carga importante de partidos en el mes de enero, pues además de la Premier League, tendrá juegos en la EFL Cup y la FA Cup.