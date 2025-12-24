Nottingham vs Manchester City se encuentran en la Jornada 18 de la Premier League. Conoce la hora y el canal para ver el partido el sábado 27 de diciembre.
- Partido: Nottingham vs Manchester City
- Fase; Jornada 18 de la Premier League
- Fecha: Sábado 27 de diciembre de 2025
- Horario: 6:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: City Ground
- Transmisión: FOX One
Nottingham vs Manchester City: Hora para ver el partido de la Jornada 18 de Premier League
El sábad0 27 de diciembre de 2025 continúa la Jornada 18 de la Premier League con el partido Nottingham vs Manchester City, a partir de las 6:30 horas, tiempo del centro de México.
Nottingham vs Manchester City: Canal para ver el partido de la Jornada 18 de Premier League
FOX One transmitirá el partido Nottingham vs Manchester City, en partido de la Jornada 18 de la Premier League.
¿Cómo llega el Manchester City al partido de la Jornada 18 de la Premier League?
El Manchester City se mantiene en cerrada pelea con Arsenal para quedarse con el liderato de la Premier League, previo a su partido de la Jornada 18 ante Nottingham.
En la Jornada 17 de la Premier League, el Manchester City goleó 3-0 al West Ham, para llegar a 37 puntos en el segundo lugar de la competencia.
Así que el Manchester espera sumar su victoria 13 y un descalabro del Arsenal, para cerrar el año 2025 como líder de la Premier League.
Así llega Nottingham al partido de la Jornada 18 de la Premier League contra Manchester City
El Nottingham, rival del Manchester City en el partido de la Jornada 18 de la Premier League, llega al juego luego de perder 0-1 con Fulham en su anterior cita del torneo.
Después de una sorpresiva campaña en el 2024, el Nottingham ha tenido una mala temporada en lo que va del año.
Nottingham suma 18 puntos en el lugar 17 de la Premier League, muy cerca de la zona de descenso.