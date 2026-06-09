Como parte de la euforia por el Mundial 2026, se anunció la playera Chiquitibum de Carta Blanca y Atlética. Aquí te damos el precio y explicamos dónde comprarla.

Carta Blanca y Atlética decidieron realizar por primera vez una colaboración de marca para lanzar unas playeras conmemorativas.

Precio de la playera Chiquitibum de Carta Blanca y Atlética

El precio de la playera Chiquitibum de Carta Blanca y Atlética no se ha revelado por el momento. Aunque un costo estimado sería de los 800 a los 1,200 pesos.

Se sabe que la colección será limitada, ya que solo se contarán con 1,986 piezas por diseño. Cada una de estas estará numerada y seriada.

Playera Chiquitibum de Carta Blanca y Atlética (Michelle Rojas)

La jersey tiene inspiración vintage de los años 80 para celebrar la cultura mexicana. En total, son cuatro los diseños que estarán disponibles de la colaboración de Carta Blanca y Atlética:

Negro con letras doradas

Dorado con el logo de Carta Blanca

Rojo

Blanco con vivos en rojo

¿Dónde comprar la playera Chiquitibum de Carta Blanca y Atlética?

Las playeras Chiquitibum de Carta Blanca y Atlética estarán disponibles para comprarse, tentativamente, el 10 de junio en:

Puntos de venta Atlética

Sitio web: (www.cartablanca.com.mx/chiquitibum)

Dinámicas de redes sociales

Adicional a las playeras, Carta Blanca presentó una nueva versión de la ChiquitiBum, la icónica porra que conquistó el corazón de los aficioandos en México 86.

Igualmente, la cervecera Carta Blanca lanzó unas latas inspiradas en los ochenta recuperando elementos gráficos de la época.