Piden dejar a Lionel Messi sin el Princesa de Asturias 2026 por la conducta antideportiva que demostró en la final del Mundial.

Usuarios de la plataforma Change.org han creado al menos 30 peticiones para la Fundación Princesa de Asturias, que anunció el pasado 3 de junio al futbolista argentino como el elegido para recibir su galardón.

Aficionados piden retirar el Princesa de Asturias 2026 a Messi por conducta antideportiva

La afición está enojada con Messi y quiere que le retiren el Princesa de Asturias 2026.

El principal argumento es que el 10 de Argentina mostró comportamiento “antideportivo y contrario a los valores de respeto”.

Lionel Messi (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Desde la perspectiva de algunos, las actitudes que Lionel Messi tuvo durante la final del Mundial 2026 “no se alinean con los principios que el Premio Princesa de Asturias pretende apoyar”.

Por tal razón, han lanzado las solicitudes en Change.org. Hasta el momento, una de las iniciativas acumula 2 mil 691 firmas.

Otra de las peticiones indica que si se le retira el Princesa de Asturias 2026 a Messi, la confianza en ese tipo de galardones se vería reforzada.

Argentina perdió la final del Mundial 2026 contra España por un marcador de 1-0 con gol de Ferrán Torres en el tiempo extra.

El encuentro dejó mucho que desear, ya que Argentina no tuvo acciones de peligro en el juego.

Tras el fin del partido, se registraron diversos incidentes en los que la Selección Argentina generó controversia al no saber asimilar su derrota.

La polémica de Leandro Paredes por pelearse con Gavi y Éric García, así como dar la espalda cuando España alzó el trofeo, provocó que ahora busque que el Princesa de Asturias 2026 se le quite a Messi.

Por ahora, la Fundación Princesa de Asturias no ha dado su postura oficial ante tales solicitudes de la afición.