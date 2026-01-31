Pachuca vs Tigres: A qué hora y dónde ver la Jornada 6 de Liga MX Femenil

La Jornada 6 de la Liga MX Femenil continúa con el partido Pachuca vs Tigres, el domingo 1 de febrero, a transmitirse en FOX One y Tubi, en punto de las 19 horas.
- Partido: Pachuca vs Tigres
- Fecha: Domingo 1 de febrero
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One y Tubi
Pachuca vs Tigres: A qué hora ver la Jornada 6 de Liga MX Femenil
Pachuca vs Tigres se enfrentan a las 19 horas, tiempo del centro de México, el domingo 1 de febrero.
Pachuca vs Tigres: ¿Dónde ver la Jornada 6 de Liga MX Femenil?
FOX One y Tubi transmitirán el partido Pachuca vs Tigres.
¿Cómo llegan Pachuca y Tigres al partido de la Jornada 6 de Liga MX Femenil?
Pachuca goleó 6-0 a Necaxa en la Jornada 5 de Liga MX Femenil, para acercarse a los primeros lugares del torneo.
Con 12 puntos, Pachuca ocupa el sexto lugar de la Liga MX Femenil, dos puntos arriba de Tigres femenil.
Tigres tiene un partido menos en su cuenta, y en la Jornada 5 venció 3-1 al Atlas,a aunque todavía está lejos de los líderes.
Pachuca vs Tigres promete ser un gran partido, ya que se trata de dos de los equipo que siempre pelean por el título de Liga MX Femenil.