La Jornada 5 de la Liga MX Femenil cierra el lunes 26 de enero con el partido León vs Rayadas. Conoce la hora y canal para ver el duelo a través de FOX One y Tubi.

Partido: León vs Rayadas

Fecha: Lunes 26 de enero

Fase: Jornada 5 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One y Tubi

León vs Rayadas: Hora para ver el cierre de la Jornada 5 de Liga MX Femenil

La Jornada 5 de la Liga MX Femenil enfrenta a León vs Rayadas en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

León vs Rayadas: Canal para ver el cierre de la Jornada 5 de Liga MX Femenil

Las señales de FOX One y Tubi transmitirán el partido León vs Rayadas.

Partido: León vs Rayadas

Fecha: Lunes 26 de enero

Fase: Jornada 5 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One y Tubi

¡Las Rayadas por continuar con el invicto! 👊🏼🔥



🗓️ Lunes 26 enero

⌚️ 19:06

🏟️ Estadio Nou Camp#TacosPopos pic.twitter.com/ULyfWJ1eJt — Rayadas (@Rayadas) January 23, 2026

¿Cómo llegan León y Rayadas al partido de la Jornada 5 de Liga MX Femenil?

Rayadas venció 2-1 a Cruz Azul en la Jornada 4 de la Liga MX Femenil, demostrando que es un equipo sólido con aspiraciones al campeonato del Clausura 2026.

Con los tres puntos sumados en Monterrey, Rayadas se ubicó en la cima de la competencia con 12 puntos.

León, rival de Rayadas, tiene apenas 2 puntos en el lugar 12 de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 4 del torneo, León empató sin goles con Santos en Torreón.