La Jornada 5 de la Liga MX Femenil cierra el lunes 26 de enero con el partido León vs Rayadas. Conoce la hora y canal para ver el duelo a través de FOX One y Tubi.
- Partido: León vs Rayadas
- Fecha: Lunes 26 de enero
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One y Tubi
León vs Rayadas: Hora para ver el cierre de la Jornada 5 de Liga MX Femenil
La Jornada 5 de la Liga MX Femenil enfrenta a León vs Rayadas en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.
León vs Rayadas: Canal para ver el cierre de la Jornada 5 de Liga MX Femenil
Las señales de FOX One y Tubi transmitirán el partido León vs Rayadas.
- Partido: León vs Rayadas
- Fecha: Lunes 26 de enero
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo llegan León y Rayadas al partido de la Jornada 5 de Liga MX Femenil?
Rayadas venció 2-1 a Cruz Azul en la Jornada 4 de la Liga MX Femenil, demostrando que es un equipo sólido con aspiraciones al campeonato del Clausura 2026.
Con los tres puntos sumados en Monterrey, Rayadas se ubicó en la cima de la competencia con 12 puntos.
León, rival de Rayadas, tiene apenas 2 puntos en el lugar 12 de la Liga MX Femenil.
En la Jornada 4 del torneo, León empató sin goles con Santos en Torreón.