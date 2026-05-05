Toluca vs América juegan en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria roja, 2-1 sobre las Águilas, en la cancha del Estadio Nemesio Diez.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Toluca vs América.
Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Toluca vs América es victoria 2-1 para las locales en el Estado Nemesio Díez del Estado de México.
Pronóstico: Toluca 2-1 América
Es decir que el marcador global terminaría 3-2 a favor de Tigres, que así pasaría a las semifinales de la Liga MX Femenil.
Toluca vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs América, en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil.
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Liliana Fernández y Kayla Fernández
- Mediocampistas: Faustine Robert, Blackwood y Amandine Henry
- Delanteras: Diana Guatemala, Eva Jacobson y Eugenie Le Sommer
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Isadora Haas, Kimberly Rodríguez, Karen Luna y Mariela Ramos
- Mediocampistas: Gabriela García, Irene Guerrero, Nancy Antonio y Angelique Saldívar
- Delanteras: Scarlett Camberos y Geyse da Silva
Toluca vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
Toluca vs América juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 7 de mayo de 2026 y será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: Toluca vs América
- Fase: Ida semifinales
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi