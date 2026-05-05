Toluca vs América juegan en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria roja, 2-1 sobre las Águilas, en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Toluca vs América.

Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Toluca vs América es victoria 2-1 para las locales en el Estado Nemesio Díez del Estado de México.

Pronóstico: Toluca 2-1 América

Es decir que el marcador global terminaría 3-2 a favor de Tigres, que así pasaría a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Toluca vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs América, en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Toluca

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Liliana Fernández y Kayla Fernández
  • Mediocampistas: Faustine Robert, Blackwood y Amandine Henry
  • Delanteras: Diana Guatemala, Eva Jacobson y Eugenie Le Sommer
Toluca vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil.
Toluca vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

América

  • Portera: Sandra Paños
  • Defensas: Isadora Haas, Kimberly Rodríguez, Karen Luna y Mariela Ramos
  • Mediocampistas: Gabriela García, Irene Guerrero, Nancy Antonio y Angelique Saldívar
  • Delanteras: Scarlett Camberos y Geyse da Silva
América se mete a las semifinales de la Liga MX Femenil
América se mete a las semifinales de la Liga MX Femenil (mexsport / MEXSPORT)

Toluca vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Toluca vs América juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 7 de mayo de 2026 y será transmitido por Fox One y Tubi.

  • Partido: Toluca vs América
  • Fase: Ida semifinales
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Fox One y Tubi