Toluca vs América juegan en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria roja, 2-1 sobre las Águilas, en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Toluca vs América.

Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Toluca vs América es victoria 2-1 para las locales en el Estado Nemesio Díez del Estado de México.

Pronóstico: Toluca 2-1 América

Es decir que el marcador global terminaría 3-2 a favor de Tigres, que así pasaría a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Toluca vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs América, en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Liliana Fernández y Kayla Fernández

Mediocampistas: Faustine Robert, Blackwood y Amandine Henry

Delanteras: Diana Guatemala, Eva Jacobson y Eugenie Le Sommer

Toluca vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Isadora Haas, Kimberly Rodríguez, Karen Luna y Mariela Ramos

Mediocampistas: Gabriela García, Irene Guerrero, Nancy Antonio y Angelique Saldívar

Delanteras: Scarlett Camberos y Geyse da Silva

América se mete a las semifinales de la Liga MX Femenil (mexsport / MEXSPORT)

Toluca vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Toluca vs América juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 7 de mayo de 2026 y será transmitido por Fox One y Tubi.