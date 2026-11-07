Pumas vs América chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Pumas 2-2 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: Pumas 2-2 América.
Pumas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs América, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite
- Delanteros: Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho
América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes y Cristian Borja
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Carlos Álvarez y Erick Sánchez
- Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Henry Martín
Pumas vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Pumas vs América se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 21 horas por TUDN, ViX y Canal 5.
- Partido: Pumas vs América
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5