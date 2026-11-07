Pumas vs América chocan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Pumas 2-2 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: Pumas 2-2 América.

Pumas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs América, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite

Delanteros: Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes y Cristian Borja

Mediocampistas: Alan Cervantes, Carlos Álvarez y Erick Sánchez

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Henry Martín

Pumas vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Pumas vs América se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 21 horas por TUDN, ViX y Canal 5.