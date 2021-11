Oswaldo Sánchez reveló el conflicto por el cual Memo Ochoa ya no le habla luego de que fueron buenos amigos, aunque el ex portero aseguró que respeta su jerarquía.

Oswaldo Sánchez confesó que en un partido en el que la Selección de futbol de México enfrentaba a Corea del Norte , la cámara lo grabó en un momento inadecuado.

Durante el partido, Memo Ochoa falló en un disparo , mientras que Oswaldo quien se encontraba como expectador hizo un movimiento haciendo alusión a que mejor él entraba a la cacha y hacía el trabajo de Ochoa.

Oswaldo Sánchez fue captado por una cámara en ese preciso momento, por lo que dicho acto desató la molestia de Ochoa quien se lo tomó como una burla.

“Yo no sabía que la cámara me estaba tomando y yo estaba con el Chato Rodríguez, con el Gordo Becerra, el Pelón Carlos Ochoa que me llevaba bien con ellos en Santos. Estábamos con la fiesta total en Torreón porque nunca había ido la Selección a jugar y me dicen: ¿A poco no te dan ganas de meterte? ¿Se equivoca o no?”,declaró para el canal de YouTube de TUDN.

“Se me ocurre hacer así con el saco, pero yo ‘mamando’ (perdón por la expresión) y ahí me toma la cámara y dicen ‘Oswaldo se burla de Memo’”, agregó.

Memo Ochoa y Alexis Vega (David Leah / Mexsport / MEXSPORT)

Memo Ochoa y Oswaldo Sánchez eran buenos amigos

El ex arquero confesó que luego del mal entendido él intentó arreglar las cosas Memo Ochoa aunque no le resultó del todo bien.

“Éramos buenos amigos, nos llevábamos bien, éramos compañeros de trabajo y respeto su parte. Si él creyó otra cosa pues es respetable”.

“Me encanta que le vaya bien. Lo busqué indirectamente con un amigo en común y parece que no la creyó, entonces la verdad no tengo bronca, yo lo sigo respetando por su jerarquía”.

Oswaldo Sánchez en homenaje con Santos (JORGE MARTINEZ / Mexsport)

Oswaldo Sánchez aclaró que no se burló de Memo Ochoa

Asimismo, Sánchez aprovechó el espacio para aclarar que nunca se intentó burlar de Memo y nunca lo haría, ni de él ni de ninguno de sus compañeros de profesión.

“Memo no tengo la necesidad de burlarme de ti ni lo haría nunca porque fuimos compañeros de profesión. Tal vez él haya creído que yo me burlé y no me puedo burlar de un compañero ni en ese momento ni ahora ni nunca. Quería aclararlo porque mucha gente me ha preguntado” , concluyó.