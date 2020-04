No apto para ‘chivahermanos’: Oswaldo Sánchez quiere que Atlas sea campeón

“San Oswaldo” afirmó que sería el “hombre más feliz” si Atlas consigue un nuevo título de Liga MX.

México.- Oswaldo Sánchez es uno de los últimos ídolos de las Chivas, máxime porque gracias a sus grandes lances cayó el campeonato 11 en el año 2006.

Sin embargo, los “chivahermanos” se van a sentir un tanto decepcionadas debido a que Oswaldo Sánchez, quien ahora es comentarista de TUDN, afirmó que le haría muy feliz ver al Atlas campeón.

Y es que, recordemos, “San Oswaldo” debutó con el Atlas, uno de los máximos rivales deportivo de las Chivas, de ahí su agradecimiento y buenos deseos para la institución rojinegra.

“Yo no odio al Atlas, estoy muy agradecido, siempre que pueda los ayudaré, me encantaría ver al Atlas campeón ahora con mis amigos de Orlegi y les deseo lo mejor, sería el hombre más feliz si el Atlas es campeón”. Oswaldo Sánchez

Oswaldo revela que el Atlas lo salvó de los vicios

Vale decir que el arquero mundialista con México en 2006 también vistió los colores del América antes de llegar al Rebaño Sagrado ; sin embargo, sus extraordinarias actuaciones le permitieron volverse un referente de la hinchada rojiblanca.

Aunque Oswaldo Sánchez ha dicho en anteriores ocasiones que le guarda un especial cariño al chiverío, en la misma entrevista realizada a través de Instagram dijo amar al Atlas debido a que ahí debutó y porque gracias a ello se alejó de los “vicios”.

“Amo profundamente al Atlas, les estoy agradecido de por vida, confiaron en mí, me rescataron, me alejaron de los vicios, no soy un malagradecido, tengo mucho cariño por Atlas”.