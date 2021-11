Guillermo Ochoa envía mensaje a la afición: “Esto aún no se termina, no hay que bajar los brazos”, escribió el arquero en su cuenta de Instagram.

Sin duda alguna, la derrota que vivió la Selección de futbol de México frente a Estados Unidos, representó un golpe muy duro para todos los jugadores, el arquero no fue la excepción y ahora usó sus redes sociales para enviar un mensaje.

A pesar de que el resultado no fue el esperado, Memo Ochoa agradeció el apoyo y pidió que no dejen de creer pues aún no llega a su fin y tienen oportunidades de reponerse.

Tampoco es el momento de bajar los brazos, apenas va la mitad de la eliminatoria” <br/> Guillermo Ochoa

“Lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado el otro día y entendemos la molestia q no difiere de nuestros sentimientos y nadie dijo q sería sencillo, pero esto aún no termina y tampoco es el momento de bajar los brazos”.

Asimismo, Ochoa escribió que apenas va la mitad de la eliminatoria y tendrán que seguir trabajando para corregir los errores y pensar en su siguiente rival (Canadá)

“A seguir trabajando y pensar en el siguiente rival que el objetivo está claro y Qatar nuestro destino final. GRACIAS a la gente que siempre apoya y cree en su Selección en los días buenos y días malos! Siempre hacia adelante!”, se lee en su cuenta de Instagram.

Guillermo Ochoa y sus polémicas declaraciones previo al duelo con Estados Unidos

Cabe recordar, que previo al encuentro que sostuvo el combinado nacional en Cincinnati, Ochoa declaró que México era el espejo en el que Estados Unidos se quería ver.

“Es una rivalidad y México ha sido ese espejo en el que quieren verse y reflejarse, lo que quieren copiar. En México tenemos una liga fuerte, ellos han crecido y mejorado bastante” Guillermo Ochoa

Asimismo, agregó que la MLS está lejos de alcanzar y mucho menos de superar a la Liga MX, pues aunque ha crecido , la liga mexicana sigue siendo mejor.

“Todavía falta mucho para que la MLS alcance a la Liga MX, han crecido mucho pero los últimos campeones de la Concachampions son clubes mexicanos. No porque un equipo de la MLS la gane va a significar que esté cerca, tendría que alcanzar en número”, agregó en entrevista.

Christian Pulisic (Adrian Macias / Mexsport)

Christian Pulisic manda mensaje a Guillermo Ochoa tras sus declaraciones

Luego de que el arquero del Tri, Guillermo Ochoa dijera que Estados Unidos es el espejo en el que Estados Unidos se quiere reflejar, Christian Pulisic , autor del primer gol para el país de las barras y la estrellas envió un mensaje.

Y es que después del partido se alzó la camiseta de su país y se observaba que decía la frase “hombre en el espejo”, haciendo alusión a lo que el arquero declaró previamente y a manera de protesta.