Luego de ser duramente criticado por la incómoda pregunta que le hizo a Diego Lainez en la final entre Club Chivas y Club Tigres, Oswaldo Sánchez finalmente se pronunció.

Y es que, Oswaldo Sánchez aseguró que ya aclaró la situación con Diego Lainez y entre ellos no hay ningún problema, pues se arreglaron tras vestidores.

El ex arquero de Club Chivas dijo para Coolbet, que trató de aportar su experiencia en el futbol y ya platicó con el jugador felino, pues aseguró que nunca fue su intención generar polémica.

“No soy de polémicas, soy un analista y trato de aportar mi poca experiencia de veinti tantos años en el futbol profesional...Ha habido muchos rumores alrededor de lo que se le vio hacer o no. Como gente de futbol, yo no soy de salir a los medios a hacer muchas cosas. Yo hablé con él en privado, me dijo lo que pensaba y quedamos tan amigos como siempre”, dijo.

Por otro lado, Oswaldo Sánchez dejó claro que arreglaron las cosas y todo está muy claro ahora.

“Directamente con Diego porque somos gente de futbol, y los que somos de futbol y jugamos, lo arreglamos en el vestidor, no andamos blasfemando y andar diciendo otras cosas, entonces está muy clara la situación”, agregó.

Oswaldo Sánchez (Tomada de video)

Oswaldo Sánchez felicita a Diego Lainez

Por su parte, Oswaldo Sánchez prefirió darle la vuelta a la página, pues incluso felicitó a Diego Lainez y Sebastián Córdova por su desempeño en la final.

“Para mí, es caso cerrado, al contrario, felicitaciones para él y para Córdova que tuvieron una gran Liguilla, que son jóvenes que parecían no ver la luz tan cerca y en este torneo se consolidaron”.

Oswaldo Sánchez y la incómoda situación con Diego Lainez

Cabe recordar, que Oswaldo Sánchez fue blanco de críticas, luego de que al finalizar el encuentro entre Club Chivas y Club Tigres, le hizo una incómoda pregunta a Diego Lainez.

Oswaldo Sánchez fue directo y le preguntó: “¿Fracasaste en Europa si o no?, mientras que Lainez respondió contundente: “Si fracasé o no, ahora soy campeón”.

