El clavadista mexicano Osmar Olvera estuvo presente en la mañanera del 12 de agosto, donde compartió la mentalidad que lo llevó a conquistar tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Tenemos que transformar el ‘¿y si sí?’ en un ‘aquí sí’”, expresó el clavadista como lema de confianza y disciplina.

“Hace unos días lo dije tenemos que transformar el ‘y si sí, en un aquí sí’ hoy México nos está demostrando que sí se puede, se puede soñar en grande, si se puede trabajar por esos sueños y si se puede poner a nuestro país en lo más alto” Osmar Olvera, clavadista mexicano

En ese sentido, Osmar Olvera reconoció el apoyo de Rommel Pacheco y la Conade, destacando que la histórica cosecha de 407 medallas motiva a los atletas rumbo a Panamericanos y Olímpicos.

“Cada medalla se trabajó, hubo sacrificio, esfuerzo, disciplina, entrenamientos y mucha preparación, ningún trofeo ocurre de casualidad, cada atleta que sube al podio representa una historia de esfuerzo y de muchas personas que han trabajado a su lado para hacerlo posible”. Osmar Olvera, clavadista mexicano

Osmar Olvera reconoce apoyo de Rommel Pacheco y Conade

Tras el éxito en los Juegos Centroamericanos, el clavadista Osmar Olvera reconoció el apoyo otorgado a la delegación por parte de Rommel Pacheco, como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (Conade).

“Agradezco a la Conade, a las mejores instalaciones que nos han dado, reconozco a Rommel desde que llegó al mando ha sido de mucha ayuda para llegar y entrenar de la mejor forma”. Osmar Olvera, clavadista mexicano

Luego de que Osmar Olvera resaltó el histórico récord en los Juegos Centroamericanos, tras lograr la delegación mexicana de atletas 407 medallas, entre ellas más de 160 de oro, mismas que se dieron gracias al apoyo de la Conade.

“Es un gran inicio de ciclo, romper el récord, llegar a 407 medallas, más de 160 de oro, se ve la mejoría, se hizo historia y esto es gracias a todo el apoyo”. Osmar Olvera, clavadista mexicano

Apoyo de la Conade con Rommel Pacheco del cual Osmar Olvera dijo que les da “mucha ilusión y mucha motivación para llegar de la mejor forma a Los Ángeles, Panamericanos, campeonatos mundiales y las plazas olímpicas”.