Pachuca Femenil anunció la salida de Óscar Torres como director técnico, tras un acuerdo mutuo en medio del complicado arranque del Apertura 2026.

La institución agradeció su entrega y recordó los logros obtenidos durante su gestión, como el primer título de Liga Femenil BBVA y el Campeón de Campeones en 2025.

Sin embargo, con apenas siete puntos en ocho jornadas y ubicadas en la decimotercera posición, las Tuzas cerraron el ciclo del estratega.

La directiva deberá definir pronto a su sucesor para revertir el panorama.

Pachuca Femenil no logró los resultados esperados con Óscar Torres

Después de ocho jornadas disputadas, Pachuca Femenil apenas sumó siete puntos, producto de dos victorias, un empate y cinco derrotas, números que representan una efectividad del 29.17%.

Con este registro, las Tuzas se ubican en la decimotercera posición de la clasificación general de la Liga Femenil BBVA, una situación que terminó por marcar el cierre del ciclo de Óscar Torres, pese a los éxitos que consiguió durante su gestión.

Óscar Torres deja la dirección técnica del Pachuca Femenil. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

La directiva tendrá ahora la tarea de definir quién tomará las riendas del equipo para intentar revertir el complicado panorama y mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Óscar Torres es el segundo DT que deja la Liga Femenil BBVA

La baja de Óscar Torres se convirtió en la segunda salida de un entrenador en la Liga Femenil BBVA tras la Jornada 8 del Apertura 2026, luego de que Atlante Femenil anunciara también la salida de Nicolás Morales, sin detallar los motivos de su decisión.

La salida del entrenador de las Tuzas llega en un momento importante del campeonato, pues Pachuca deberá afrontar próximamente su compromiso correspondiente a la Jornada 9.