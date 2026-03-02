México ganó el Campeonato Panamericano de Softbol Mayor en Colombia y se clasificó a los Juegos Panamericanos 2027 que se celebrarán en Lima, Perú.

En una final disputada en el Estadio Amín Manzur, en Montería, Colombia, el equipo mexicano derrotó 1-0 a Argentina en la novena entrada.

El héroe de México en la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027

Carlos Parra lanzó nueve entradas en blanco y fue nombrado MVP del torneo, para ser el héroe de México en el Campeonato de Softbol que le dio la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027.

El triunfo de México se consolidó con una sólida base sonorense que integró a siete jugadores originarios de Caborca.

Tras ocho entradas sin anotaciones, el encuentro se destrabó en la novena tanda, en la que México encontró la carrera que inclinó la balanza a su favor para levantar el trofeo.

Antes de la final, México eliminó a Colombia 6-3 y a Panamá 4-2, para encaminarse a la conquista del boleto de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Conade felicita a Selección Mexicana de Softbol (captura de pantalla )

México venció al favorito Argentina

Argentina llegaba como bicampeón vigente al Campeonato de Softbol, tras consagrarse en las ediciones 2022 y 2024.

En la edición 2025, Argentina se enfrentó a un México sólido que le arrebató la hegemonía en la zona, tras una partido muy cerrado.

Más allá del resultado, tanto México como Argentina aseguraron su boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027, consolidando su posición entre las principales selecciones del continente.

Con este resultado, la Selección Mexicana de Softbol campeona no solo levantó el trofeo en Montería, sino que reforzó su proyecto rumbo a los próximos compromisos internacionales.