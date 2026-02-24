La MLS sigue en busca de estrellas y Antoine Griezmann sería la siguiente en aparecer en ella, con el Orlando City SC como el equipo que negocia el fichaje del futbolista francés.
Antoine Griezmann, futbolista del Atlético de Madrid, estaría siendo negociado para aterrizar en la MLS con el Orlando City SC.
Antoine Griezmann es prioridad para llegar a la MLS con el Orlando City SC
Tom Bogert, especialista en la MLS, informó que el Orlando City SC se encuentra en negociaciones avanzadas para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
El periodista de The Athletic, señaló que, Griezmann, jugador de 34 años es la prioridad del Orlando City SC, y el gerente general del club, Ricardo Moreira, ha estado en España para negociar el fichaje.
La cercanía de Antoine Griezmann con la MLS
La llegada de Antoine Griezmann a la MLS no sería nada extraña, ya que el futbolista tiene un gusto especial por la cultura estadounidense, y suele vacacionar en ese país.
Aficionado a la NBA, Griezmann estuvo cerca antes de ser fichado por el Inter Miami de la MLS.
El Orlando City SC confía en fichar a Griezmann durante la ventana principal de la MLS, que se extiende hasta el 26 de marzo de 2026
Las estrellas de la MLS a las que se uniría Antoine Griezmann
Antoine Griezmann, actual delantero del Atlético de Madrid, se uniría a estrellas como Lionel Messi, Son Heung-min, Thomas Muller y Hugo Lloris, quienes ya militan en la MLS.
- Antoine Griezmann ha marcado 44 goles para Francia, quedó dos veces tercero en el Balón de Oro, ganó una Europa League y fue subcampeón de la Champions League.