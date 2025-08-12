Mientras la delegación mexicana de deportistas se encuentra en plena competencia en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025, se reportó el robo de cientos de uniformes destinados para ese evento.

De acuerdo al reporte en redes sociales por parte del reportero Carlos Jiménez, los cientos de uniformes de deportistas fueron robados de las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.

A través de su cuenta en X, Carlos Jiménez compartió: “Se roban centenares de piezas de uniformes del @COM_Mexico”.

El periodista detalló que se tratan de 985 piezas que serían utilizadas por deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, evento que ya está en marcha.

Hasta el momento, las autoridades deportivas de México no han fijado una postura acerca del supuesto robo de uniformes, pero el citado periodista agregó que ya fue denunciado el robo ante la Fiscalía de la CDMX

Reacciones ante el robo de cientos de uniformes de deportistas mexicanos

Las reacciones de los usuarios de “X” ante el reporte por el robo de uniformes de deportistas mexicanos, no se hicieron esperar.

El usuario de “X”, Dr. N comentó: “En cualquier tianguis serán rápidamente capitalizadas porque como es característico del capitalino, aparte de ser adelantadito también son excelentes vendedores”.Otra usuaria de la citada red social, advirtió sobre lo complicado que es ingresar al COM, lugar de donde robaron los uniformes. “Cobran por ingresar al estacionamiento y por el uso de las instalaciones. Muchas puertas para llegar al almacén”.

