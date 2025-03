El candidato a la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI), Morinari Watanabe, propuso que los Juegos Olímpicos se realicen en 5 continentes al mismo tiempo.

Morinari Watanabe, quien es dirigente de la Federación Internacional de Gimnasia, tuvo una idea que tendría varias ventajas para los Juegos Olímpicos.

El japonés, Morinari Watanabe, es uno de los siete candidatos que peleará por la presidencia del COI este próximo 20 de marzo en Costa Navarino, Grecia.

Uno de los principales argumentos de Morinari Watanabe es que, actualmente los Juegos Olímpicos son insostenibles hablando económicamente y ambientalmente.

¿Cuál es la propuesta de Morinari Watanabe para los Juegos Olímpicos?

Morinari Watanabe, candidato a la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI), propuso realizar los Juegos Olímpicos en 5 continentes al mismo tiempo.

Dentro de la propuesta de Morinari Watanabe para los Juegos Olímpicos, se expusieron los siguientes puntos:

Los Juegos Olímpicos se transmitirían las 24 horas del día.

10 deportes por ciudad anfitriona (50 deportes en total).

El COI y las Federaciones Internacionales podrán elegir una ciudad

Se discutirá la reducción de deportes por ciudad anfitriona en los Juegos Olímpicos de invierno

“Los Juegos Olímpicos de París fueron un gran éxito, grandes Juegos Olímpicos, pero por otro lado, no todos, pero varios comités olímpicos nacionales tienen muchos problemas, problemas económicos, y también problemas con el gobierno. ¿Por qué sucede esto?. Porque la presencia de los Juegos Olímpicos en cada país, en el mundo, no es tan alta, no es suficientemente alta”, expresó Morinari Watanabe.

¿Cuáles serían las ventajas de hacer los Juegos Olímpicos en 5 continentes?

El candidato a la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI), Morinari Watanabe, explicó las ventajas de realizar los Juegos Olímpicos en 5 continentes.

Entre una de ellas están el aumento de patrocinios, mejoras en programación, crecimiento y mejores instalaciones para cada deporte en el mundo.

“Propongo que los Juegos Olímpicos se estrenen en cinco continentes al mismo tiempo. Esto permitiría a los Juegos Olímpicos ofrecer las mejores condiciones posibles para cada deporte, y por supuesto para los atletas, para reducir el precio financiero en cada país. También ofrecería un mayor potencial para la promoción y las oportunidades comerciales”, explicó Morinari Watanabe.