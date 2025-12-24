Raúl Jiménez busca va por más goles en la Premier League con el Fulham. Consulta cuándo y dónde ver el partido del mexicano en la Jornada 18 del futbol inglés.

Partido: West Ham vs Fulham de Raúl Jiménez

Fecha: Sábado 27 de diciembre de 2025

Horario: 9 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Londres

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

El sábado 27 de diciembre de 2025 es la visita del Fulham de Raúl Jiménez a la cancha del West Ham, en la Jornada 18 de Premier League.

Las plataformas HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido West Ham vs Fulham, con Raúl Jiménez en busca de anotar más goles.

Raúl Jiménez es de los pocos futbolistas mexicanos que se mantienen compitiendo a buen nivel en el futbol europeo.

¿Cómo llega el mexicano Raúl Jiménez a la Jornada 18 de Premier League?

La temporada de Premier League no ha sido sencilla para Raúl Jiménez, quien volvió a anotar el lunes 22 de diciembre para darle el triunfo a Fulham sobre Nottingham Forest.

Raúl Jiménez ha participado en 16 partidos y ha anotado 3 goles en la actual Premier League.

El Fulham evitó perder tres partidos consecutivos en casa gracias al gol de Raúl Jiménez.

¿Qué significa el gol más reciente de Raúl Jiménez con Fulham?

Un primer tiempo sin incidentes en el partido Fulham vs Nottingham cobró vida segundos antes del descanso, cuando al equipo de Raúl Jiménez se le otorgó un penalti en la Premier League.

Raúl Jiménez anotó por undécima vez en 11 intentos para mantener su récord de conversión del cien po ciento en Premier League.

“Me gusta tener la presión de los penaltis”, afirmó Raúl Jiménez. “Nunca he fallado. Estoy muy contento por eso y quiero seguir así”.

El resultado en el último partido de la Premier League antes de Navidad llevó al Fulham al lugar 13, igualando en puntos con Brentford y Newcastle.