Noa Lang, futbolista del Galatasaray, casi pierde un dedo de la mano tras chocar con vallas publicitarias en partido de la Champions League 2026.

El accidente del jugador Noa Lang casi le cuesta perder un dedo ya que el impacto contra las vallas publicitarias colocadas alrededor de la cancha fue muy duro.

¿Cómo fue el choque de Noa Lang con las vallas publicitarias?

Noa Lang disputaba el balón con el mediocampista del Liverpool Curtis Jones a los 75 minutos del partido, cuando tropezó hacia atrás y cayó contra la valla publicitaria en Anfield.

El jugador pareció quedar con el pulgar atrapado entre dos vallas y de inmediato se sujetó la mano, adolorido.

El equipo médico del Galatasaray acudió a atenderlo mientras el juego se detenía, con Lang visiblemente incómodo.

Noa Lang fue operado tras choque con vallas publicitarias

Un dedo de la mano derecha del jugador del Galatasaray estuvo en peligro al chocar con las vallas publicitarias en el Estadio Anfield de Liverpool.

Tras el accidente, el jugador del Galatasaray tuvo que salir de la cancha y fue sustituido del partido de octavos de final de la Champions League 2026.

Noa Lang fue operado con éxito (Captura de pantalla)

Al terminar el partido, el jugador Noa Lang fue sometido a una cirugía y agradeció el apoyo de los aficionados tras el percance en las vallas publicitarias.

No fue la mejor de las noches para el Galatasaray, equipo que perdió la serie de octavos de final de la Champions League 2026 ante Liverpool.

Noa Lang agradece apoyo (captura de pantalla)

¿Cuándo regresará Noa Lang a jugar con el Galatasaray?

Tras la cirugía sufrida en su mano, Noa Lang comenzó su recuperación para regresar cuanto antes a seguir disputando partidos con el Galatasaray de Turquía.

Se desconoce el tiempo que estará fuera Noa Lang tras el partido de Champions League 2026, por lo que todo dependerá de su evolución.