Sebastián Pérez Bouquet anotó un golazo en la victoria del Atlético de San Luis por 2-0 ante Minnesota United, un claro ejemplo de que Chivas no era el lugar adecuado para que él brillara como futbolista profesional.

El partido entre los de la Liga MX y la MLS se llevó a cabo en el Allianz Field Stadium por la jornada 3 de la Leagues Cup 2025, en lo que fue la primera y única victoria del equipo de Sebastián Pérez Bouquet en el torneo.

Fue hasta el minuto 45 que cayó el primer gol del Atlético de San Luis, producto de un tiro esquina que remató Joao Pedro, mismo que no pudo desviar el portero rival, por lo que los potosinos se fueron al frente al terminar el primer tiempo.

El golazo de Sebastián Pérez Bouquet y la nueva humillación a Chivas

Para la segunda mitad del partido, el ex de Chivas, Sebastián Pérez Bouquet, se convirtió en el héroe del Atlético de San Luis al marcar un golazo que selló la victoria de su equipo sobre Minnesota United.

Sebastián Pérez Bouquet tenía menos de un minuto de haber ingresado al campo y tras una descolgada por el lado derecho de la cancha, el jugador se metió al centro del área a toda velocidad para impactar el balón de primera intención para mandarla al fondo de las redes.

¡Qué golazo del @AtletideSanLuis! 🔥



Pérez Bouquet la manda a guardar y confirma la victoria potosina. 👏



Sigue las acciones de este partido en @AppleTV 🔗 https://t.co/2BdGJo7Ved#LaPasiónSeHereda | #PorLaLeaguesCup pic.twitter.com/qkGqsata90 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 7, 2025

Con ello, el equipo de la Liga MX se despidió de la Leagues Cup 2025 con 5 puntos, logrando un triunfo, un empate con punto extra en penales y una derrota.

Cabe mencionar que el mediocampista de 22 años se formó en las inferiores de Chivas y sí llegó a debutar con el equipo en 2022 bajó el mando de Marcelo Michel Leaño, sin embargo, fue descartado por el Rebaño Sagrado para unirse a las filas del Atlético de San Luis.

Sebastián Pérez Bouquet todavía pertenece a Chivas?

Es bien sabido que muchos jóvenes de Chivas logran destacar en las fuerzas básicas, pero no todos logran llenarle el ojo al entrenador en turno, por lo que el caso de Sebastián Pérez Bouquet es similar.

El futbolista fue vendido al Atlético de San Luis, por lo que ya no tiene relación con la escuadra rojiblanca y ahora está brillando con los potosinos, algo que sin duda es un duro golpe para la escuadra que dirige Gabriel Milito.