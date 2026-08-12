New York City FC vs Necaxa se miden el jueves 13 de agosto a las 17:30 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.

  • Partido: New York City FC vs Necaxa
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Sports Illustrated Stadium
  • Transmisión: Apple TV

New York City FC vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El jueves 13 de agosto de 2026 se miden New York City FC vs Necaxa, en punto de las 17:30 horas.

New York City FC vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido New York City FC vs Necaxa se podrá ver en la plataforma de Apple TV.

  • Partido: New York City FC vs Necaxa
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Sports Illustrated Stadium
  • Transmisión: Apple TV

¿Cómo quedaron New York City FC y Necaxa en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

New York City FC y Necaxa disputaron sus respectivos partidos en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

New York City FC perdió 2-1 contra Cruz Azul, mientras que Necaxa perdió 3-1 ante Philadelphia.

Se espera un gran duelo en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, con los Guerreros enfrentando un reto complicado.