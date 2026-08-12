New York City FC vs Necaxa se miden el jueves 13 de agosto a las 17:30 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.
- Partido: New York City FC vs Necaxa
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Sports Illustrated Stadium
- Transmisión: Apple TV
New York City FC vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El jueves 13 de agosto de 2026 se miden New York City FC vs Necaxa, en punto de las 17:30 horas.
New York City FC vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido New York City FC vs Necaxa se podrá ver en la plataforma de Apple TV.
- Partido: New York City FC vs Necaxa
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Sports Illustrated Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron New York City FC y Necaxa en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
New York City FC y Necaxa disputaron sus respectivos partidos en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
New York City FC perdió 2-1 contra Cruz Azul, mientras que Necaxa perdió 3-1 ante Philadelphia.
Se espera un gran duelo en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, con los Guerreros enfrentando un reto complicado.