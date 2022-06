El ecuatoriano Hugo Savinovich, en plena narración de Triplemanía XXX, causó polémica por un extraño ‘polvo blanco’ en su escritorio.

Usuario en redes sociales hicieron tendencia al reconocido cronista de lucha libre, Hugo Savinovich, por supuesta cocaína en su palco de transmisión.

En la mesa donde se encontraban los narradores en el Estadio Caliente, en Tijuana, había un polvo blanco cerca del lugar de Hugo Savinovich que llamó la atención.

Ex luchador y ex narrador de WWE, ha tenido problemas con las drogas, por lo que los fans no descartaron que se estuviera drogando en la transmisión.

La empresa Tripla A, ni el famoso narrador de lucha libre se han manifestado al respecto sobre la polémica suscitada en la transmisión de Triplemanía XXX.

Hugo Savinovich ya tiene fecha de retiro

Hugo Savinovich, el ex comentarista de la World Wrestling Entertainment (WWE), ex luchador y actualmente comentarista de Lucha Libre AAA y promotor de lucha libre, ya tiene fecha de retiro.

En junio de 2020, el comentarista ecuatoriano informó su retiro de la lucha libre profesional donde ha dedicado más de 40 años

“Estoy anunciando mi retiro de la lucha libre. Es oficial, será en febrero de 2025 , lo que quiere decir que el tiempo ya está corriendo, le diré adiós a la lucha libre y espero hacer mi última cartelera para esa fecha”, declaró en una transmisión en Facebook.

Hugo Savinovich: Me creía Scarface, caí en las drogas

En entrevista para ADN de Chile, Hugo Savinovich relató su dura época en el mundo de las drogas.

El cronista de lucha libre asegura que tocó fondo y “se le iba el mundo” en pagar drogas y bebidas alcohólicas.

“Caí en drogas, en alcoholismo, apuestas. Se me fue el mundo. En un momento me creí Scarface, como la película”, declaró el famoso ex luchador.

“Estaba consumiendo dos mil 500 dólares de cocaína crack a la semana, tequila y vomitaba sangre. Me ponía a pelear a cuchilladas, a tirotearme en la calle”, dijo Savinovich en ADN.

