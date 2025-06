Este sábado la Selección Mexicana debutará en la Copa Oro 2025 cuando enfrente a su similar de República Dominicana en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, pero a un día del compromiso todavía hay muchos boletos disponibles.

En medio de la complicada situación que se está viviendo en Estados Unidos debido a las redadas antiinmigrantes y a las protestas, los aficionados han optado por revender su boleto para el partido inaugural de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025.

Debido al pánico ocasionado por la situación social, la comunidad latina que vive en California teme que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), realice detenciones en el inmueble donde jugará el Tri.

Claudia Sheinbaum pide que no haya redadas en el debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025

A sabiendas de que California concentra a gran parte de los mexicanos que viven en EU, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el rumor que ha circulado en redes que asegura que habrá redadas antiinmigrantes en el debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro.

En la llamada Conferencia del Pueblo de este viernes 13 de junio, Claudia Sheinbaum pidió a las autoridades estadounidenses que eviten realizar detenciones a migrantes en el partido de la Selección Mexicana.

“No creemos que en un partido de fútbol (arranque de la Copa Oro) vaya a haber una acción de (redada contra migrantes), esperamos que no lo haya, hacemos un llamado a que no lo haya al Servicio de Inmigración y Aduanas del gobierno de EU”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/MRq9MBOaWn — Mexiquense (@MexiquenseTV) June 13, 2025

“Sobre el partido pues siempre hacerlo de manera pacífica, no creemos que habiendo un partido de futbol vaya haber una acción, esperamos que no lo haya, hacemos un llamado a que no lo haya…”, declaró la mandataria mexicana.

Grupos de animación anuncian que no estarán en el debut de la Selección Mexicana en Copa Oro 2025

Debido al descontento y la preocupación que se ha generado en California por la respuesta de las autoridades a las protestas de migrantes, dos grupos de animación dieron a conocer que no irán al debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro.

En redes sociales, los grupos llamados Cielito Lindo y el Ejército de Pancho Villa, emitieron un pronunciamiento y dejaron claro que debido a la situación que se está viviendo en varias ciudades de EU han optado por no asistir al encuentro.

Así como ellos, varios aficionados del Tri en territorio norteamericano han preferido revender sus boletos, incluso en un precio menor al que lo compraron, con tal de no arriesgarse a ser detenidos y posteriormente deportados.

Además, para este sábado están programadas cientos de protestas en varias ciudades de Estados Unidos, las cuales coincidirán con un desfile que celebrará 250 años del ejército del país y también se empalmará con el cumpleaños de Donald Trump.