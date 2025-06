La Selección Mexicana está a días de iniciar su participación en la Copa Oro y Los Ángeles es la sede de su primer encuentro; sin embargo, las protestas en contra de las deportaciones en esta ciudad llevaron a la Alcaldesa Karen Bass a implementar un toque de queda.

Cabe señalar que los hechos recientemente sucedidos en Los Ángeles propiciaron que la Selección Mexicana decidiera cambiar su hotel de concentración en dicha ciudad por cuestiones de seguridad y ahora, el toque de queda podría representar otro problema.

De momento, se desconoce la duración del toque de queda en Los Ángeles, pero al menos tuvo ya su primer día de aplicación entre las 20:00 hrs del lunes 10 de junio a las 6:00 hrs del martes 11 de junio. Se espera que la Selección Mexicana arribe a una de las principales ciudades de California este mismo martes.

¿La Selección Mexicana tendrá problemas por el toque de queda en Los Ángeles?

Es importante resaltar que el toque de queda en Los Ángeles no significará un problema para la Selección Mexicana debido a que este solamente aplicará en el downtown y el Tricolor fue movido a la zona de Long Beach, por lo que no le afectará la decisión de la Alcaldesa.

Serán cuatro días los que la Selección Mexicana esté en Los Ángeles y luego de su juego contra República Dominicana, viajará a Texas para su segundo compromiso en contra de Surinam. En tanto, las autoridades Angelinas determinarán si el toque de queda sigue o se mantiene.

La Selección Mexicana guarda silencio sobre protestas en Los Ángeles

Es importante mencionar que al interior de la Selección Mexicana han optado por mantenerse al margen de la situación respecto a las protestas por las deportaciones en Los Ángeles y muestra de ello fue el técnico Javier Aguirre, quien dijo desconocer el tema cuando le consultaron al respecto.

“En este momento no puedo expresarme porque estamos en un tema deportivo, tenemos un partido contra Turquía y no tengo elementos, me hace falta información. Lo que veo en televisión, como lo ves tú, estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme”, dijo el técnico de la Selección Mexicana sobre las protestas en Los Ángeles.

¿Cuándo juega México vs República Dominicana en Los Ángeles?

El partido de México vs República Dominicana por la fase de grupos de la Copa Oro se llevará a cabo el próximo sábado 14 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California en punto de las 20:15 hrs (tiempo del centro de México). Ahí el Tricolor irá en busca de sus primeros tres puntos de la competencia.

En el resto de la fase de grupos, México ya no volverá a jugar en Los Ángeles; Arglinton y Las Vegas serán las siguientes ciudades donde va a jugar.Dicho esto, la fase final del certamen podría tener de nueva cuenta al Tricolor en California.